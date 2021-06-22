Пригожин рассказал, привьётся ли он с Валерией от коронавируса

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru сообщил, что в ближайшее время не намерен прививаться от коронавируса. Он признался, что не особо разбирается в препаратах, которыми сейчас можно вакцинироваться.

Я не большой специалист в вакцинах. Это же не женщина — по нраву мне или нет. Я могу сказать, что маму Валерии укололи «Спутником V». Моя родная мама укололась Pfizer, поскольку она живёт за границей. Обе мамы прекрасно себя чувствуют, — рассказал продюсер.

Однако не у всех членов семьи Пригожина прошло всё так гладко, как у старшего поколения. По его словам, дочь Лиза, которой сейчас 22 года, столкнулась с некоторыми побочками.

Моя дочка Лиза в 22 года укололась. Ей вот было тяжеловато: два-три дня она мучилась после первой прививки и два-три дня после второй, — отметил Пригожин.

У самого продюсера, как и у Валерии, пока есть антитела. Напомним, что Пригожин переболел коронавирусом в начале 2021 года. Он заразился британским штаммом в Дубае. Поскольку антитела ещё есть, продюсер пока не видит необходимости прививаться.

А мы переболевшие пока. У нас очень много антител, поэтому пока непонятно. Я уже перестаю что-либо понимать — надо ли с антителами колоться или не надо, — заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что продюсер в беседе с NEWS.ru оценил новые ограничения мэра Москвы Сергея Собянина, введённые на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Он считает, что у властей просто нет другого выбора, так как люди ничего не соблюдают.