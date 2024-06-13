Пригожин раскрыл пользу «Интервидения» для России Продюсер Пригожин: «Интервидение» поможет молодым артистам раскрутиться

Конкурс «Интервидение» поможет молодым артистам из России раскрутиться, считает продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что сильные исполнители смогут получить известность за минимальные деньги. По словам продюсера, любые конкурсы нужны и важны.

Любые конкурсы важны и нужны. Лично я ничего ни от кого уже давно не жду, мне вообще все равно. Вопрос в том, что конкурс — это возможность для молодых исполнителей сильных приобрести известность за минимальные деньги, — пояснил Пригожин.

По его словам, на раскрутку новых артистов нужно вкладывать очень много денег. Тем временем, подчеркнул продюсер, если исполнитель участвует в конкурсе и попадает в число победителей, он обращает на себя внимание автоматически.

Сегодня для того, чтобы раскрутить артиста, нужно вложить очень много денег, бесплатно никто ничего не делает. А если артист попадает в конкурс и там он попадает в число победителей, он автоматически обращает на себя внимание. Он помогает себе в скорости своей собственной раскрутки, как артиста. Каким будет конкурс, что в нем будет — я не знаю, — заключил Пригожин.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Пекин в рамках культурного сотрудничества хотят развивать песенный конкурс «Интервидение». Страны намерены вместе содействовать развитию этого нового формата.