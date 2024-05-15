Путин оценил успехи торговли РФ и КНР на фоне проблем Запада Путин: успехи РФ и КНР на фоне проблем Запада демонстрируют верность курса стран

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Владимир Путин

На фоне экономических неприятностей Запада Россия и Китай показывают успехи в своем торговом взаимодействии, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа. По его словам, выбранный курс на следование национальным интереса и суверенность оказался стратегически правильным.

Путин также отметил стремительные темпы, которыми развиваются торговые отношения Москвы и Пекина. По его мнению, они демонстрируют устойчивый иммунитет к кризисным явлениям и внешним вызовам.

Наши страны давно сделали осознанный выбор в пользу равноправных и взаимовыгодных экономических связей, — добавил глава российского государства.

Президент РФ обратил внимание на то, что ШОС и БРИКС «прочно утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка». Он отметил, что у России и стран — участниц объединения совпадают позиции по ключевым вопросам мировой повестки. При этом государства ШОС и БРИКС отвергают попытки Запада навязать им основанный на лжи и лицемерии порядок. В текущем году ожидается появление новых участников БРИКС, указал российский президент. Одной из целей России, как председателя объединения в этом году, является их органичная интеграция и укрепление авторитета сообщества в глобальных делах, уточнил он.

Президент РФ сообщил, что Москва и Пекин в рамках культурного сотрудничества хотят развивать песенный конкурс «Интервидение». Страны намерены вместе содействовать развитию этого нового формата.

Китай выступает в качестве ключевого партнера этого проекта, направленного на приумножение и популяризацию национальных песенных школ, — рассказал российский лидер.

Владимир Путин назвал главу КНР Си Цзиньпина мудрым и дальновидным руководителем. Он подчеркнул, что в основе сотрудничества России и Китая всегда лежали принципы равноправия и доверия, поэтому Москва открыта для работы с Пекином. Путин считает Китай «добрым соседом и надежным другом», отношения с которым сейчас достигли наивысшего уровня.

Сегодня мы понимаем, насколько мощный импульс всестороннему стремительному развитию дает сопряжение взаимодополняющих преимуществ, — подчеркнул российский лидер.

По мнению Путина, очень важно многоплановое развитие российско-китайских связей. Оно отвечает коренным национальным интересам двух стран. В особенности, в рамках совместных усилий по укреплению суверенитета и защите территориальной целостности.

Путин напомнил, что этот год является особенным для двух стран. Со дня образования КНР 1 октября исполняется 75 лет. Причем СССР первым признал ее на второй день существования. Установлению дипломатических отношений между Россией и Китаем также исполняется 75 лет.

Россия открыта к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине, ранее заявил Владимир Путин. Однако он подчеркнул, что переговоры должны учитывать интересы Москвы и проводиться одновременно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности.