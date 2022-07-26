Пригожин посоветовал Певцову не «бомбить» и отстать от Киркорова Продюсер Пригожин осудил депутата Певцова, высказавшегося против концертов Киркорова в Крыму

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал заявление актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова, который высказался против концертов Филиппа Киркорова в Крыму, подписав соответствующую петицию и назвав выступления артиста мерзостью. По мнению Пригожина, делать настолько агрессивные заявления в адрес коллег категорически неприемлемо, а праведный гнев следовало бы направить на организаторов концерта.

Очень много абсурда сейчас происходит. И если сейчас начать, как говорится, «бомбить» по каждому поводу, то докопаться можно до всех, — заявил Пригожин.

По его словам, «выходки Киркорова» мало чем отличаются от песен группы «Ленинград». Сам же Киркоров в своих действиях «гораздо больший пацан», чем большинство его критиков.

Летний гастрольный тур Киркорова по России, приуроченный к 55-летию артиста, оказался под угрозой срыва после скандала в Государственном Кремлевском дворце. В ходе одного из концертов артист встал на православный крест и исполнил песню «Мария Магдалена».

Он также записал видеообращение в поддержку уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Впоследствии некоторые жители Анапы выступили против концерта Киркорова, заявив, что певец призывает зрителей «принять ценности ЛГБТ», и направили соответствующее письмо властям.

Ранее Киркоров анонсировал два выступления в Крыму и пригласил на концерты раненых военных, которые восстанавливают силы в медучреждениях полуострова. Артист подчеркнул, что сейчас как никогда важно «сплотиться».