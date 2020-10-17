Пригожин отреагировал на слова Цискаридзе о нелюбви к детям звёзд

https://static.news.ru/photo/e97d7170-1078-11eb-9380-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с журналистами высказал своё мнение по поводу слов артиста балета Николая Цискаридзе, который признался, что на дух не переносит детей знаменитостей. Муж певицы Валерии поделился своими мыслями по поводу воспитания подрастающего поколения.

Ранее в СМИ были опубликованы слова танцора по этому поводу. Он сказал, что не любит их, так как сам не является «династическим ребёнком». Детям звёзд для начала нужно заслужить внимание известного танцора.

По словам Пригожина, у знаменитых и богатых родителей в отношениях с детьми должна быть субординация. Да, взрослые готовы отдать своим чадам всё, но те этого не поймут. Поэтому Пригожин призвал обеспечивать детей «не рыбой, а удочкой». Он уверен, что «звёздные» дети должны испытать все тяготы родителей на себе.

Пока мы их кормим всеми благами, которыми мы не обладали, мы этим их портим. Они должны думать, как завоевать уважение родителей, а не родители думать, как завоевать уважение детей! — цитирует Пригожина Пятый канал.

Как ранее передавал NEWS.ru, Николай Цискаридзе в разговоре с журналистами высказался по поводу скандала между певицей Любовью Успенской и её дочерью Татьяной Плаксиной. Высказываниям девушки он посоветовал не придавать особого значения.