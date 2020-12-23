Пригожин опроверг планы Валерии баллотироваться в Госдуму

https://static.news.ru/photo/39cf08cc-44ff-11eb-acd6-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Предложений выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы в 2021 году певице Валерии никто не делал. Об этом сообщил её муж, продюсер Иосиф Пригожин.

Нравится мне, что за Валерию уже кто-то что-то решил. Это как без неё её замуж выдали. Мы первый раз об этом слышим, что является абсолютной правдой. У нас консультаций не было ни с кем, — сказал Пригожин изданию «Газета.Ru».

При этом на вопрос, согласится ли Валерия на предложение стать парламентарием, если оно вдруг ей поступит, продюсер не ответил.

Поводом для комментария продюсера стало сообщение источников газеты «Ведомости», которые утверждали, что партия «Единая Россия» рассматривает звёздных кандидатов в Госдуму от Москвы. В их число вошли певицы Валерия и Алла Пугачёва, комик Павел Воля, а также футболист Игорь Акинфеев.

Валерия уже долгое время находится в Дубае. Там исполнительница занимается съёмками очередного клипа. Месторасположение Валерии и её мужа неоднократно становилось причиной для острот в их адрес, так как именно эта звёздная пара за время коронавирусной пандемии неоднократно жаловалась на бедственное положение представителей отечественной эстрады, писал NEWS.ru.