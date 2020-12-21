Валерия показала фото в футуристичном латексном костюме

https://static.news.ru/photo/5d38e69e-438c-11eb-9be7-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Певица и супруга продюсера Иосифа Пригожина Валерия уже долгое время находится в Дубае. Там исполнительница занимается съёмками очередного клипа. Месторасположение Валерии и её мужа неоднократно становилось причиной для острот в их адрес, так как именно эта звёздная пара за время коронавирусной пандемии неоднократно жаловалась на бедственное положение представителей отечественной эстрады. Однако финансовые трудности и перепалки с музыкантом Сергеем Шнуровым не являются единственным способом для артистки и продюсера напомнить о себе.

Так, в субботу, 20 декабря, Валерия опубликовала на своей официальной странице в социальной сети снимок, на котором она запечатлена в футуристичном латексном костюме зелёного цвета. По словам певицы, кадр на фоне автомобиля с открытым верхом был сделан на съёмочной площадке клипа.

В Дубае, куда ни посмотри, обязательно наткнёшься на какую-нибудь эффектную машину. Во дворе нашего съемочного павильона стояла такая. На фото я в костюме из футуристических сцен клипа, — написала Валерия в Instagram.

Подписчики звезды восторженно отреагировали на представленный певицей образ. Многие из них назвали Валерию «вечной дивой», которая всегда остаётся «молодой и прекрасной». Некоторые пользователи Сети подчеркнули, что жене Пригожина очень идёт попавшая в кадр машина. Кроме того, комментарии под постом также оставили поклонники творчества исполнительницы, которые сравнили Валерию с «18-летней девочкой».

Как ранее передавал NEWS.ru, Пригожин назвал домыслами и передёргиванием информацию о том, что его супруга певица Валерия лишилась 8 млн рублей из-за коронавируса.

По его словам, нет ничего криминального в том, что организаторам новогодней вечеринки в России его семья вернула восемь миллионов рублей. Продюсер также призвал общественность «потерпеть» и «взять себя в руки».