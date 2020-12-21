Валерия показала фото в футуристичном латексном костюме

Певица и супруга продюсера Иосифа Пригожина Валерия уже долгое время находится в Дубае. Там исполнительница занимается съёмками очередного клипа. Месторасположение Валерии и её мужа неоднократно становилось причиной для острот в их адрес, так как именно эта звёздная пара за время коронавирусной пандемии неоднократно жаловалась на бедственное положение представителей отечественной эстрады. Однако финансовые трудности и перепалки с музыкантом Сергеем Шнуровым не являются единственным способом для артистки и продюсера напомнить о себе.
Так, в субботу, 20 декабря, Валерия опубликовала на своей официальной странице в социальной сети снимок, на котором она запечатлена в футуристичном латексном костюме зелёного цвета. По словам певицы, кадр на фоне автомобиля с открытым верхом был сделан на съёмочной площадке клипа.
В Дубае, куда ни посмотри, обязательно наткнёшься на какую-нибудь эффектную машину. Во дворе нашего съемочного павильона стояла такая. На фото я в костюме из футуристических сцен клипа, — написала Валерия в Instagram.
Подписчики звезды восторженно отреагировали на представленный певицей образ. Многие из них назвали Валерию «вечной дивой», которая всегда остаётся «молодой и прекрасной». Некоторые пользователи Сети подчеркнули, что жене Пригожина очень идёт попавшая в кадр машина. Кроме того, комментарии под постом также оставили поклонники творчества исполнительницы, которые сравнили Валерию с «18-летней девочкой».
Как ранее передавал NEWS.ru, Пригожин назвал домыслами и передёргиванием информацию о том, что его супруга певица Валерия лишилась 8 млн рублей из-за коронавируса.
По его словам, нет ничего криминального в том, что организаторам новогодней вечеринки в России его семья вернула восемь миллионов рублей. Продюсер также призвал общественность «потерпеть» и «взять себя в руки».