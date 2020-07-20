Пригожин оценил слова Распутиной о «безголосых обезьянах» на эстраде

https://static.news.ru/photo/7b0b8d32-c94f-11ea-b062-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин не согласился с высказыванием Маши Распутиной о низком уровне российской эстрады, где по сцене «скачут безголосые и бездумные обезьяны». По его словам, бывают композиции далеко не высокого качества, но и талантливых исполнителей в России много.

Безголосых достаточно, но не все. Если она сказала «все», то она не права, потому что в этом мире есть ещё и талантливые люди. Конечно, у многого, что сегодня делают, качество низкого характера, — цитирует Пригожина «Говорит Москва».

Проблему эстрады продюсер видит в том, что публика «перестала воспринимать» качественный контент и отдаёт предпочтение «легковесному». Именно таким спросом и обусловлено появление музыки, о которой говорила Распутина, считает Пригожин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Маша Распутина заявила о низком уровне российского шоу-бизнеса со «скачущими безголосыми и бездумными обезьянами». По её словам, то, «что сейчас на плаву, ужасно». Такие исполнители в духовном плане уничтожают нашу молодёжь, считает певица.