Пригожин назвал настоящим мужчиной не сбежавшего из России Шевчука

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru назвал певца Юрия Шевчука настоящим мужчиной за то, что он не покинул Россию, несмотря на антиправительственную позицию и отказ в поддержке СВО на Украине. Медиаменеджер также похвалил рокера за смелость в публичных высказываниях. В середине мая лидер группы «ДДТ» раскритиковал боевые действия ВС РФ на Украине, сравнив Родину с нищей старушкой прямо во время концерта.

Тут надо понимать, что Шевчук высказал свое мнение находясь в России. Он не покинул Родину, он мужчина. И не важно, кто и что про него говорит. Он живет в своей стране, он никуда не уезжает, и он высказывается, пусть это и не всем нравится, тоже в России. Тут самое главное, что каждый конкретный человек предлагает обществу взамен, — заявил Пригожин.

Ранее руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что советский районный суд Уфы признал Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

После этого адвокат Шевчука Александр Передрук прокомментировал NEWS.ru решение уфимского суда по делу о публичной дискредитации российской армии. Он отметил, что сторона защиты считает приговор несправедливым и собирается его обжаловать.