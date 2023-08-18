Пригожин нашел объяснение поеданию морской свинки в шоу Ивлеевой Продюсер Пригожин: морскую свинку съели в шоу Ивлеевой ради эпатажа и хайпа

Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин

Поедание журналисткой Аленой Жигаловой предварительно сваренной морской свинки в шоу блогера Анастасии Ивлеевой объясняется хайпом и эпатажем, рассказал NEWS.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что «публика на другое не реагирует».

Весь мир так устроен: а сейчас для куражу я вам жопу покажу. Публика на другое не реагирует, реагирует исключительно на модное слово хайп. А как без куража? Настя — это же эпатаж, эпатаж работает, яркие люди работают. Был запрос на «Дом-2», все сходили с ума, сейчас запрос остыл. Что-то новое, понимаете, — добавил Пригожин.

Ранее первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что Ивлееву следует наказать за предложение съесть морскую свинку в эфире YouТube-шоу «AgentShow DACHA». По словам парламентария, она пропагандирует жестокое обращение с животными.

Он отметил, что в Европе набирает популярность новый тренд, состоящий в поедании насекомых и личинок. Бурматов посоветовал Ивлеевой и другим блогерам следовать в этом примеру зарубежных коллег. По его мнению, так они «и вреда не принесут, и зрителей точно соберут».

Ранее сообщалось, что пользователи YouTube обвинили Ивлееву и гостью программы, журналистку Алену Жигалову, в негуманном отношении к домашним животным и живодерстве. Они пригрозили обратиться к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу.