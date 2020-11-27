Пригожин и Валерия возвращают деньги за новогодние концерты

https://static.news.ru/photo/a171c892-30b0-11eb-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что они с супругой, певицей Валерией, уже перестали строить какие-то планы и стараются жить настоящим моментом, исходя из сложившихся обстоятельств. Также он сообщил, что они вынуждены возвращать деньги за запланированные ранее новогодние мероприятия.

Новый год и все мероприятия, которые были у нас, нам их заранее оплачивали. Сейчас приходится возвращать деньги, потому что это считается форс-мажорными обстоятельствами, — рассказал РИА «ФАН» Пригожин.

Он добавил, что своим коллективам он продолжает выплачивать зарплату, старается удержать их на плаву. Про отрасль в целом он высказался достаточно пессимистично. По его словам, частный зал «Крокус Сити Холл» обеспечивает работой 500 человек, которым нужно платить зарплату, плюс рассчитываться по кредитам и тратиться на эксплуатационные расходы. И таких залов и клубов по всей России очень много, и без работы сейчас остаются порядка 600 тыс. человек в стране, а в мире — около 12 млн человек.

Валерия, безусловно, примет участие в новогодних «огоньках», — пообещал Пригожин.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин вызвал недоумение у пользователей призывом к властям поддержать терпящих бедствие артистов из-за пандемии. Продюсер присоединился к воззванию Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, которая требует проведения круглого стола и поддержки от властей. В воззвании говорится, что индустрию культурно-массовых мероприятий ждёт крах, если ситуация не изменится в ближайшее время. Прямые убытки организация оценивает в 13 млрд рублей из-за того, что вынуждена разрывать контракты с артистами, отменять гастроли, увольнять сотрудников. Чтобы сейчас просто выйти в ноль, необходимо продавать не менее 80% билетов на мероприятия при том, что залы сейчас разрешено заполнять на 25–50%.

Воззвание о помощи у подписчиков Пригожина вызвало как минимум недоумение. Они считают проблемы индустрии шоу-бизнеса не более сложными, чем свои.