Пресняков отметил 33-летие на американских горках

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Никита Пресняков

Певец Никита Пресняков решил выбрать необычный формат дня рождения и отметить его в развлекательном парке вместе с близкими друзьями и семьей в США, сообщает портал «7Дней». Исполнитель сообщил, что он и его близкие пробовали самые экстремальные аттракционы, включая американские горки.

Ребят, это все просто заоблачно... За гранью восприятия, — сказал Пресняков.

Вскоре артист выступит в Сан-Франциско, где он исполнит хиты 2000-х годов с новым звучанием. Для Никиты это первый крупный концерт за долгое время, проведенный в США. Артист испытывает волнение перед выступлением и хочет оправдать ожидания зрителей и подарить им незабываемые впечатления.

Ранее Владимир Пресняков рассказал, что у его старшего сына Никиты, который уехал в США в конце 2022 года, все нормально. Он добавил, что поддерживает связь с ним. Пресняков отметил, что ему известно о творческой деятельности Никиты. Тот уже собирал группу и давал концерт для русскоязычной публики.

Также сообщалось, что Никита зарабатывает на жизнь в США, перепевая хиты группы «Би-2» и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в ночных клубах. В частности, он провел посвященный 8 Марта концерт в Rain Nightclub в Лос-Анджелесе. Билеты на вечеринку стоили $40 (около 3665 рублей) для мужчин, женщинам вход был бесплатный.