Пресняков назвал имя молодой артистки, которая «вкусно» преобразилась Владимир Пресняков заявил, что Валя Карнавал превращается в классную женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Пресняков

Блогер и певица Валя Карнавал очень «вкусно» и приятно преображается из маленькой девочки в классную женщину, заявил на ежегодном международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM» музыкант Владимир Пресняков. Он отметил, что для девушки это важно в первую очередь, а вопрос карьеры второстепенный, передает корреспондент NEWS.ru.

Любая глупенькая, маленькая девочка становится женщиной. Например, у Вали Карнавал очень приятно сложилось, очень вкусно, как она из девочки превращается в симпатичную, классную, дорогую девушку, женщину. Это первое, потом уже победы артистки, — сказал Пресняков.

Певец также отметил, что ему симпатична Инстасамка (Дарья Зотеева). Пресняков признался, что даже записал бы с ней фит, если бы девушка не прибегала к ненормативной лексике в творчестве. Однако, предположил певец, с возрастом Инстасамка перерастет эту тягу.

Ранее Пресняков рассказал, что популярность подобна любимой женщине. Артист считает, что если ее не удерживать насильно, то она никуда не уйдет. При этом музыкант подчеркнул, что для многих медийных людей потеря популярности — страшная история. По словам Преснякова, в этом случае нельзя впадать в алкогольную пропасть.