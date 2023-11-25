Пресняков раскрыл, под треки какого артиста лучше всего заниматься сексом

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Российский певец и музыкант Владимир Пресняков на ежегодном международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM» признался, что треки рэпера Басты (Василий Вакуленко) подходят для занятия сексом. При этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, артист не стал называть собственные композиции, передает корреспондент NEWS.ru.

Под Васю Басту, например, — сказал певец, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также порассуждал о бремени популярности артистов. У Преснякова поинтересовались, как быть медийному человеку, который ее теряет. На это артист провел аналогию с любимой женщиной.

Когда популярность уходит — это страшная история, ну смотря кто как к ней относился. Если ты не будешь ее держать, то она от тебя не уйдет, как и женщина, — объяснил Пресняков.

Сам Владимир Пресняков стал реже появляться на телеэкранах, однако исполнитель хита «Стюардесса по имени Жанна» продолжает работать над новыми песнями, а также принимать участие в различных проектах. Недавно Пресняков стал звездой музыкальной передачи «Битва поколений», где его соперником выступил Леша Свик (Алексей Норкитович). А в ноябре этого года Пресняков возглавил список самых востребованных артистов на корпоративах.