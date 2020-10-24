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Пресняков и Подольская опубликовали трогательное видео с младенцем на руках

08:56, 24 октября 2020 327
Владимир Пресняков и Наталья Подольская Владимир Пресняков и Наталья Подольская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская пребывают в эйфории с момента появления на свет сына Ивана. Звёздная пара нянчится с новорождённым, которому вторые сутки от роду, супруги выглядят абсолютно счастливыми.

Артисты не устают делиться своим счастьем с поклонниками, накануне они записали очередное видео с новорождённым сыном, в котором обратились к зрителям со словами благодарности.

@nataliapodolskaya

На кадрах ставший уже многодетным отцом Владимир Пресняков крепко прижимает к себе спящего сына, а его жена тем временем обращается к поклонникам:

Мы всех вас благодарим за поздравления и тёплые слова. Нам очень хорошо и отрадно!

Супруг соглашается с Натальей и добавляет:

Да, очень-очень! И вам желаем того же!

Ванечка Пресняков появился на свет 22 октября. Первые кадры с малышом счастливые родители опубликовали прямо из родильной палаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наталья Подольская в своём Instagram сообщила о выходе нового музыкального трека. По её словам, новая песня будет напоминать ей о рождении долгожданного ребёнка.

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