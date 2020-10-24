Пресняков и Подольская опубликовали трогательное видео с младенцем на руках

Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская пребывают в эйфории с момента появления на свет сына Ивана. Звёздная пара нянчится с новорождённым, которому вторые сутки от роду, супруги выглядят абсолютно счастливыми.
Артисты не устают делиться своим счастьем с поклонниками, накануне они записали очередное видео с новорождённым сыном, в котором обратились к зрителям со словами благодарности.
На кадрах ставший уже многодетным отцом Владимир Пресняков крепко прижимает к себе спящего сына, а его жена тем временем обращается к поклонникам:
Мы всех вас благодарим за поздравления и тёплые слова. Нам очень хорошо и отрадно!
Супруг соглашается с Натальей и добавляет:
Да, очень-очень! И вам желаем того же!
Ванечка Пресняков появился на свет 22 октября. Первые кадры с малышом счастливые родители опубликовали прямо из родильной палаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наталья Подольская в своём Instagram сообщила о выходе нового музыкального трека. По её словам, новая песня будет напоминать ей о рождении долгожданного ребёнка.