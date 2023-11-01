Педагог по вокалу Киряхно: Чеботина приходила на занятия даже больной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина приходила на занятия даже больной, рассказала NEWS.ru преподаватель сольного пения и вокального ансамбля в Государственном музыкальном училище эстрадного и джазового искусства Наталья Киряхно. Она сравнила обучение исполнительницы с огранкой драгоценного камня, который нужно лишь «окультурить».

У нее всегда была чуйка, как петь. Не могу сказать, что я много непосильного труда приложила. Это как огранка камня: попадает к тебе драгоценный камень, и ты должна его окультурить. Она не отлынивала, приходила на занятия, даже когда болела, — рассказала Киряхно.

По ее словам, на групповых занятиях Чеботина была лидером и заводилой, создавала в коллективе творческую атмосферу. На защите диплома, вспомнила педагог Чеботиной, артистка исполняла технически сложные композиции Уитни Хьюстон и Бейонсе.

Киряхно вспомнила эпизод, как уже после окончания училища Чеботина стала единственной участницей из России в болливудском шоу талантов, аналоге «Голоса». По словам педагога, после того как певица вернулась с шоу, она стала изучать Carnatic Music (индийскую классическую музыку, сохранившуюся на юге Индии).

Казалось бы, зачем это нужно эстрадной певице, которую уже все начинают узнавать? Она делала это для саморазвития, — сказала Киряхно.

Ранее исполнительница хита «Солнце Монако» Люся Чеботина осудила участника шоу «Залетай в тренды» из-за того, что он решил получить высшее образование в МГУ, а не заниматься музыкой.