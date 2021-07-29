Менеджер МакSим испугала подписчиков снимком с иконой

Менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) — Маргарита Соколова — на своей странице в Instagram опубликовала снимок иконы, чем напугала часть подписчиков. Но повод для нового поста оказался радостный — она поздравила «всех Марин и Маргарит с именинами» и напомнила о дне памяти святой великомученицы Марины Антиохийской.

Соколова на вопрос поклонников о здоровье исполнительницы заявила , что МакSим «лучше».

Ну что ругаться? Поздравлять нас надо, — отметила Соколова

Фанаты также пожелали Абросимовой скорейшего выздоровления: «Дай Бог здоровья!», «Боже, спаси Марину!».

Уже больше месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».

Один из фанатов певицы призвал её менеджера Маргариту Соколову выпустить «посмертный» альбом певицы, «если что-то случится». До этого представительница артистки просила перестать «лезть под кожу и задавать некорректные вопросы», пригрозив отключением комментариев. Накануне стало известно, что МакSим впервые за месяц смогла поговорить с врачами.

Ранее пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская в комментарии для NEWS.ru заявила, что артистку иногда «выводят из медикаментозного сна, периодически она спит». Представитель исполнительницы отметила, что подобный режим — «нормальная практика».