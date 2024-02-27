«Предлагают содержание»: звезда «Ворониных» пожаловалась на поклонников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Волкова

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова пожаловалась на навязчивых поклонников. После того как телефон актрисы слили в Сеть, ей начали поступать «наглые» предложения от фанатов. По словам знаменитости, неизвестные пишут ей в мессенджеры с предложением денег, а также выражают готовность «спонсировать» ее жизнь.

То со съемок, то из общественного места, мол, видела вас там, то просто неизвестные персонажи со странными просьбами, по-другому их назвать не могу. Просят в наглой форме записать видеопоздравление, деньги предлагают, а еще предлагают спонсировать мое существование, содержание, — поделилась артистка в соцсетях.

Волкова в 2010 году вышла замуж за телеведущего Андрея Карпова.

Ранее сообщалось, что супруг Волковой попал в больницу с разбитым подбородком спустя сутки после свидания с актрисой у дантиста. Как сообщила сама звезда «Ворониных», ее мужу сделали полное обследование ротовой полости и удалили зуб мудрости, вколов анестезию. На следующее утро у Карпова закружилась голова.

Она отметила, что помочь довезти Карпова до больницы помогла ее соседка. Актриса рассказала, что они с мужем часто ходят на свидания по воскресеньям. Так, неделей ранее они решили сходить в кафе и выпить кофе на веранде. После последнего свидания Волкова заявила: «Не жили хорошо, нечего и начинать. Чего нам эти романтики сдались?»