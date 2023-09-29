Появилось фото актрисы Максаковой с внучкой Люсей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людмила Максакова

В Сети появилась фотография актрисы Людмилы Максаковой с внучкой Люсей, кадром в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) поделилась ее сноха Екатерина Добрынина. Люся является дочерью оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). И бабушка, и внучка в последние годы избегают контактов с певицей.

Известно, что Людмила Максакова живет в России и воспитывает Люсю вместе с отцом. С Марией же она отказалась общаться из-за ее переезда на Украину в 2016 году. Как заявляла сама певица, однажды она вернулась в Россию, чтобы провести время с матерью. Она пришла на ее спектакль и попыталась подарить ей цветы, но пожилая актриса сделала вид, что не узнала ее.

В 2021 году дети Марии Люся и Илья подали в суд на мать, требуя передать им обещанную квартиру в Москве. Как утверждает сама певица, ее экс-возлюбленный Владимир Тюрин совершил рейдерский захват семикомнатной квартиры, которую ей завещал отец, а затем настроил против нее сына и дочь.

Ранее актер Станислав Садальский сообщил о том, что артист Сергей Маковецкий устроил пьяный дебош на борту самолета из Москвы до Новосибирска. По его словам, Маковецкий подрался с актрисой Людмилой Максаковой, причиной инцидента якобы стала личная неприязнь актера.