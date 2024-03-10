«Появилась во время отношений с Тимати»: Шишкова об обиде на Решетову Модель Шишкова заявила, что Решетова появилась во время ее отношений с Тимати

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алена Шишкова

Российская модель Алена Шишкова заявила, что Анастасия Решетова появилась во время ее отношений с рэпером Тимати. В интервью журналистке Надежде Стрелец для ее YouTube-канала она не стала скрывать обиду на бывшую избранницу музыканта. При этом Шишкова подчеркнула, что поддерживает теплые отношения с нынешней возлюбленной Тимати Валентиной Ивановой.

С Настей мы не общаемся и не общались особо. У нас была съемка для рекламы, но как-то так получилось, что не сложились прям хорошие отношения. А вот с новой девушкой Валей мы очень хорошо общаемся, потому что я часто [у них] бываю, к Алисе (дочь Шишковой и Тимати. — NEWS.ru) приезжаю. <...> Может быть, какая-то обида была на Настю, потому что она появилась еще во время наших отношений с Тимуром, — заявила Шишкова.

Она также добавила, что ее дочь Алиса и сын Решетовой Ратмир хорошо общаются друг с другом. Кроме этого, по словам Шишковой, у нее сохранились теплые отношения с несостоявшейся свекровью Симоной Юнусовой. Как отметила девушка, она часто обращается к бабушке Алисы за советом.

Ранее Решетову заподозрили в романе с бизнесменом Яном Абрамовым, который женат на заслуженной артистке России Алсу. В Сети появилась информация, что модель и предпринимателя видели вместе во время отдыха за границей. При этом Алсу не подтвердила информацию о разводе и заявила, что муж продолжает дарить ей подарки и цветы.