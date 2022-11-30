«Потерял 20 килограммов»: Александр Пономаренко борется с раком желудка Борющийся с раком Александр Пономаренко заявил о желании снова выйти с братом на сцену

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Братья Пономаренко

Юморист Александр Пономаренко рассказал, как он борется с раком желудка, который у него обнаружили в конце лета прошлого года. В эфире телепрограммы «Малахов» на телеканале «Россия 1» артист сообщил, что похудел на 20 кг, ему во всем помогает жена Анна, которая постоянно находится рядом.

На программу главного героя везти не стали из-за плохого самочувствия, он остался в Ростове-на-Дону, где проходит лечение. Поэтому в Москву приехал только его брат Валерий. Он рассказал, что сначала ему ничего не было известно о недуге брата, несмотря на то, что тот постоянно ездил на лечение. И только когда Валерий начал что-то подозревать, Александр признался, что врачи обнаружили у него онкологию.

Дуэт не выступает полтора года. За это время Александр прошел 10 курсов химиотерапии, которые ему не помогли. А из-за усиления дозы у артиста начались побочные явления: стали отниматься ноги, по всему телу появились язвы.

Близнецы связаны очень тесно. Мы были у знахарки недавно, она сказала: вы настолько заслоняете друг друга, что я не отличаю. Поэтому разделю вас! Саша переживает и волнуется из-за этой съемки, причем, думает обо всех, кроме себя. Мы маме вообще не сообщали о раке, — рассказал Валерий Пономаренко.

Жена Александра Анна, которая все время находится рядом с мужем, шутит, что испытание им выпало на 30-летие знакомства и они должны пройти этот путь достойно и победить болезнь.

В данный момент во мне 55–57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем поесть из рук жены, мне очень нравится, — не падает духом Александр Пономаренко.

Артист заявил, что не настроен умирать, потому что кроме дочери и троих внуков у него есть еще и любимая публика. Юморист мечтает снова выйти с братом на сцену и представить публике новую программу.

Ранее заслуженный артист России, юморист, пародист Николай Лукинский рассказал, что является офицером запаса и при необходимости готов влиться в ряды Вооруженных сил РФ и участвовать в специальной военной операции на Украине. Звезда программы «Аншлаг» призвал россиян не уклоняться от призыва в рамках частичной мобилизации, назвав службу «святой обязанностью».