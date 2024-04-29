«Поставил условие»: Киркоров раскрыл, почему оборвалось общение с Пугачевой Киркоров заявил, что общение с Пугачевой прекратилось из-за Галкина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров сообщил, что перестал общаться с бывшей супругой Аллой Пугачевой из-за ее нынешнего спутника юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В интервью программе «Новые русские сенсации» на НТВ артист отметил, что шоумен потребовал от Примадонны ограничить общение с ним.

В определенный момент Максим, наверное, посчитал, что меня слишком много. <...> Он поставил Алле условие, я уверен, чтобы меня там не было больше. <...> Дирижером, постановщиком, режиссером этой постановки, я уверен, да я и знаю, мне просто общие друзья сказали, что это все сделано его руками, — сказал Киркоров.

Артист уточнил, что общение с певицей прекратилось пять лет назад. По его словам, между ним и Пугачевой произошел конфликт, который Киркоров назвал надуманным или спланированным. Киркоров отметил, что предпринял несколько попыток наладить общение, однако артистка игнорировала его звонки.

Ранее Пугачеву вместе с Галкиным заметили на одной из улиц Кипра, она была одета в пижаму. По информации СМИ, Примадонна, опираясь на Галкина, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Артистов видели в городе Лимасол на Кипре. По данным прессы, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на данном острове. Внешний вид российской певицы вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети.