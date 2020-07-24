После завершения карантина Пугачёва начала зарабатывать по 29 млн рублей

https://static.news.ru/photo/000f9e50-cdc5-11ea-bc8a-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Организатор частных вечеринок раскрыл гонорары звёзд российской эстрады после завершения карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.

По его словам, организовать мероприятие с Аллой Пугачёвой обойдётся в €350 тысяч. Почти в три раза дешевле обойдётся праздник с Максимом Галкиным или Григорием Лепсом — €120 тысяч. Земфира берёт за своё выступление немногим больше — €150 тысяч.

Наиболее скромные гонорары у Виктории Бони, Настасьи Самбурской, Эвелины Блёданс и Даны Борисовой. Стоимость их выступления составляет €10 тысяч.

Также организатор рассказал и о стоимости выступлений зарубежных звёзд. Так, за корпоратив с Кристиной Агилерой необходимо будет заплатить €1,5 миллиона, а с певицей Адель — €1 млн.

В апреле 2020 года экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин напророчил обнищание российским звёздам из-за пандемии коронавируса. Кризис ударит также по семье Галкина и Пугачёвой, уверял он. Об этом информировал NEWS.ru.