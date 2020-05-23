«После 74 лет тянет к марамойкам»: Степаненко высказалась о разлучницах

https://static.news.ru/photo/ea45cb4c-9cfc-11ea-b279-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nikolai___tsiskaridze

67-летняя Елена Степаненко, которая полтора года назад рассталась с Евгением Петросяном, язвительно высказалась в адрес женщин, заводящих романы с женатыми мужчинами. В очередном выпуске шоу «Ещё не вечер» она побеседовала с Николаем Цискаридзе.

Артист балета заявил, что интерес мужчин к меркантильным и поверхностным особам часто бывает по молодости. Эти романы, как правило, не имеют продолжения. Однако Степаненко возразила и поспешила озвучить своё мнение.

А уж после 74 лет, как мужчин тянет к марамойкам! — заявила она.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. У пары якобы появился наследник, которого они тщательно скрывают.

Ранее, как писал NEWS.ru, Татьяна Брухунова назвала Степаненко «диковинной» и намекнула, что она увела Петросяна из третьего брака..