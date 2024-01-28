Пора учить «Владимирский централ»: как народ оценил депортацию «Би-2»

Фото: Агентство «Москва»

Участников группы «Би-2» собираются депортировать из Таиланда из-за нарушения местного законодательства. В чем обвиняются артисты, куда они отравятся, как россияне оценили это известие?

Что известно о депортации «Би-2»

По информации Telegram-канала Mash, Егора Бортника (Лева, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Александра Умана (Шура) 25 января задержали вместе с остальными музыкантами группы и отправили в центр задержания миграционной полиции Пхукета сразу после освобождения из зала суда. Сейчас связи с артистами нет.

«Представители музыкантов заявили, что всех задержали и посадили за решетку после концерта 25 января. Причина — некорректно оформленные документы. 26-го числа состоялся суд, на котором служители тайской Фемиды решили оштрафовать артистов на $95. Эту сумму тут же выплатили, но на выходе из здания „Би-2“ вновь задержали», — пишет Mash 28 января.

Как сообщает источник, музыкантов собираются перевезти в Бангкок, где примут решение об их дальнейшей судьбе. Mash уточняет, что участникам «Би-2» помогают представители израильского МИД.

«Вскоре их собираются перевезти в Бангкок — там по группе должны принять окончательное решение. Со слов приближенных к группе, Леве и Шуре активно помогают представители МИД Израиля, так как оба имеют паспорта этой страны. В генконсульство РФ за помощью они не обращались», — добавляет Telegram-канал.

Как россияне оценили депортацию «Би-2»

В комментариях к соответствующей новости пользователи Сети оставили ряд ироничных отзывов. Некоторые предположили, что музыкантов «Би-2» могут депортировать в Россию.

«Смогут ли „Би-2“ выучить „Владимирский централ“, или „Человека в телогрейке“ за время полета до РФ?» — пишет комментатор под соответствующей публикацией на странице Mash в социальной сети «ВКонтакте».

Другие пользователи отметили, что в сложившейся ситуации музыканты вспомнили о наличии у них израильского гражданства.

«Ну евреи их спасут, свои по крови», — пишет другой пользователь.

Что заявили «Би-2» о своей депортации

Музыкальный коллектив 28 января опубликовал в своем Telegram-канале сообщение по поводу последних событий. Группа подтвердила факт задержания после концерта на Пхукете. При этом ответственность музыканты возложили на организаторов шоу.

«Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет, Таиланд. Концерт на Пхукете прошел великолепно, но после него нас задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. Важно отметить, что все концерты „Би-2“ проводятся в соответствии с местными законами и практиками. В прошлом году мы успешно сыграли более 60 концертов в трех десятках стран — в том числе два шоу в Таиланде. Естественно, и недавние концерты в Паттайе и Пхукете также проводились официально, с привлечением местных организаторов и соблюдением всех необходимых требований по безопасности мероприятия», — говорится в публикации Telegram-канала «Би-2».

Также группа рассказала, как провела время в заключении. Отмечается, что лидеры группы — Лева и Шура — не являются гражданами России.

«Первую ночь мы провели в камере полицейского участка. Были задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии. Солисты и основатели группы, Лева и Шура, не граждане РФ. На следующий день состоялся суд: было вынесено решение о штрафе, который был оплачен на месте. К сожалению, во время суда нам не был предоставлен переводчик, и мы не имели возможности ознакомиться с содержимым документов по делу. На этом досадная история с правонарушением не была закрыта. После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране», — пишет «Би-2».

Кроме того, представители группы обвинили «внешние» силы в давлении на коллектив из-за политических взглядов.

«Ситуация и шум вокруг нее подсказывают, что не последнюю роль в нашем задержании сыграло давление извне. Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция. В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться. Мы на связи с МИД Израиля, его представители в Таиланде участвуют в разрешении ситуации. Вместе с тем приехавшего к месту нашего содержания австралийского консула к нам не пустили», — отмечается в публикации.

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