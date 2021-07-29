Ведущий «России 1» ответил сторонникам Навального на ролик про себя и жену

Ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов на личной странице в Instagram жёстко ответил сторонникам оппозиционера Алексея Навального на их якобы расследование о своей семье. Блогеры опубликовали на YouTube ролик, где рассказывают, что «нашли» у журналиста и его жены, ведущей «России 1» Ольги Скабеевой, дорогую недвижимость почти на 300 млн рублей.

Попов назвал 17-минутный материал «сливом» и «топорной работой», а стоимость имущества — во много раз завышенной. Он также опроверг информацию о том, что его квартира находится «в самом центре Москвы». По словам ведущего, помещение располагается за Третьим транспортным кольцом. Сейчас Попов намерен участвовать в выборах в Госдуму. До этого он победил в праймериз «Единой России».

Все декларации о недвижимости, имуществе, доходах давно сданы в ЦИК. Ничего не скрываю и не скрывал. Никакой запрещёнки эти граждане у меня не нашли, так как искать нечего. Правдивую информацию любой сможет прочесть на сайте ЦИК или информационном стенде на участке, — подчеркнул Попов.

Попов также назвал авторов видео «шайкой» и пообещал «отстаивать интересы Родины». Недавно он впервые оказался в коммунальной квартире и пришёл в ужас от увиденного. Своими эмоциями он поделился в Instagram. Посмотреть, как живут простые москвичи, ему предложили обитатели столичного района Кунцево.

Ранее сообщалось, что Попов назвал власть Украины «шайкой убийц и мучителей русского народа». Так он прокомментировал жалобу Генпрокуратуры РФ на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).