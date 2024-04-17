«Понимающая юмор»: Воробьев о съемках с Моникой Беллуччи Актер Воробьев назвал Беллуччи обычной женщиной с чувством юмора

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Даниил Воробьев

Российский актер и режиссер Даниил Воробьев на премьере фильма «Почему ты?» вспомнил о совместной работе с итальянской суперзвездой Моникой Беллуччи. По словам артиста, модель оказалась обычной женщиной с хорошим чувством юмора и вредными привычками, передает корреспондент NEWS.ru.

Обычная женщина. Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия, — рассказал Воробьев.

Воробьев встретился с Беллуччи на съемках британского сериала «Ривьера», который выходил с 2017 по 2020 год. Также в проекте принимали участие Джулия Стайлз, Иван Реон, Лена Олин и другие.

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