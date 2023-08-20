«Полным-полно»: Лепс признался в неизлечимых недостатках Григорий Лепс заявил, что иногда разочаровывает сам себя

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Народный артист России Григорий Лепс во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ» признался NEWS.ru, что иногда разочаровывает сам себя. По словам артиста, он находит в себе «изъяны, которые невозможно вылечить».

Меня, как и любого человека, легко разочаровать. Разочаровывают люди, которые говорят одно, а делают другое. У меня достаточно много недостатков, полным-полно, поэтому я иногда разочаровываюсь даже в самом себе. Думал одно, сделал другое, получилось совсем.... скажем так, третье. Поэтому иногда думаешь, достоин ли ты самого себя, — признался Григорий Лепс.

Артист добавил, что «во время копания» отмечает в самом себе «изъяны, которые невозможно вылечить».

Ранее Лепс рассказал, что не смог войти в здание родной школы, которую недавно хотел посетить. Исполнитель уточнил, что охранник учебного заведения узнал его, но все равно запретил вход, объяснив, что в здание допускаются только персонал и родители, которые приходят забрать детей.

61-летний певец Григорий Лепс также заявил, что не исключает возможности снова стать отцом. Исполнитель сообщил, что в последнее время встречается с 20-летней девушкой, однако не назвал ее имени. Артист также сообщил, что в последнее время начал заниматься спортивной ходьбой и планирует пройти 61 километр — по количеству прожитых лет.