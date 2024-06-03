Голливудская актриса и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон появилась на мероприятии премии «Эмми» и шокировала поклонников своим внешним видом, сообщает Daily Mail. Фанаты посчитали, что знаменитость слишком увлеклась пластическими операциями и теперь ее лицо выглядит странно. Они призвали кумира остановиться и отказаться от услуг хирургов.

Я люблю Джен, но на этих фотографиях она выглядит не лучшим образом. Что-то странное происходит с ее лицом // Что бы она ни делала со своим лицом, ей нужно остановиться! // Один глаз меньше другого. Пластическая операция или плохие филлеры?написали комментаторы.

На мероприятии Энистон представляла сериал «Утреннее шоу». Актриса выбрала облегающее бордовое платье на тонких бретелях. Она завершила образ босоножками на каблуках, золотыми браслетами и массивными серьгами.

Ранее Энистон снялась для обложки французского журнала Elle в «голом» платье. Поклонники артистки пришли в восторг от съемки. Для обложки было выбрано фото, на котором актриса позирует в очень открытом черном платье от Aisling Camps.