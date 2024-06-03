Поклонники заподозрили Дженнифер Энистон в чрезмерном увлечении пластикой

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Дженнифер Энистон

Голливудская актриса и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон появилась на мероприятии премии «Эмми» и шокировала поклонников своим внешним видом, сообщает Daily Mail. Фанаты посчитали, что знаменитость слишком увлеклась пластическими операциями и теперь ее лицо выглядит странно. Они призвали кумира остановиться и отказаться от услуг хирургов.

Я люблю Джен, но на этих фотографиях она выглядит не лучшим образом. Что-то странное происходит с ее лицом // Что бы она ни делала со своим лицом, ей нужно остановиться! // Один глаз меньше другого. Пластическая операция или плохие филлеры? — написали комментаторы.

На мероприятии Энистон представляла сериал «Утреннее шоу». Актриса выбрала облегающее бордовое платье на тонких бретелях. Она завершила образ босоножками на каблуках, золотыми браслетами и массивными серьгами.

Ранее Энистон снялась для обложки французского журнала Elle в «голом» платье. Поклонники артистки пришли в восторг от съемки. Для обложки было выбрано фото, на котором актриса позирует в очень открытом черном платье от Aisling Camps.