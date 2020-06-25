Поклонники Собчак не верят, что она сломала нос при неудачном падении

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Подписчики телеведущей Ксении Собчак усомнились в том, что она могла получить травму носа в результате неудачного падения. По их мнению, на то, что звезда «Дома-2» утаила правду, указывает расплывшийся макияж и характер наложенной повязки.

О случившемся Собчак сообщила в Instagram 25 июня, продемонстрировав фото лица.

При переломе носа его фиксируют внутри ноздрей марлей, а здесь просто накладка, и синяков под глазами нет, поэтому я думаю, что это просто пиар ход для каких-то целей, — уверена одна из подписчиц телеведущей, сама сталкивавшаяся с переломом носа

Светская львица при этом отметила, что перенесла сложнейшую операцию.

«А что, перед операцией не полагается умыться?», «Тушь на глазах — это вообще нормально во время операции?», — задаются вопросом фолловеры.

Кое-кто припомнил, что сломанный нос — это «семейная болезнь» Собчак и её мужа Константина Богомолова. Похожие кадры появились в Instagram режиссёра после того, как он получил по лицу от бывшего мужа Ксении Максима Виторгана.

О том, что кавалеры Собчак подрались, стало известно 21 января 2019 года. По словам очевидца, травмы получил только Богомолов, но от госпитализации отказался. Днём позже появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, что всё произошло возле одного из кафе в центре Москвы. Виторган ударил Богомолова по лицу, тот упал на землю. Затем Виторган поднял его на ноги и снова ударил. В конце видео Богомолов убежал. После случившегося Собчак и Виторган заявили о разводе. Через некоторое время телеведущая сыграла свадьбу с Богомоловым. писал NEWS.ru.