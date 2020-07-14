Поклонники «Дома-2» потребовали уволить Бузову после пьяного эфира

https://static.news.ru/photo/40ccf3fc-c5c8-11ea-9871-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Ольга Бузова/vk.com

Зрители телепроекта «Дом-2» потребовали уволить с должности ведущей певицу Ольгу Бузову, которую они обвинили в проведении эфире в состоянии алкогольного опьянения.

В Интернете появились кадры с лобного места. На видео слышно, как Бузова заплетающимся языком произнесла несколько дежурных фраз, не смогла выговорить фамилию своего соведущего, а после этого странным образом общалась с новенькими участницами, передаёт KP.RU.

Издание отмечает, что одна из девушек заявила, что её зовут Марсиага.

Как мне, простой смертной, к тебе обращаться? Я с планеты Земля. Ты — с Марса. Зачем тебе простой человек. Простой землянин, — сказала ей знаменитость.

Как уточняют «Невские новости», в пьяном виде Бузова появилась перед зрителями впервые. Сразу после эфира она выложила в Instagram видео с извинениями. Ведущая рассказала, что у неё было плохое настроение, перед работой она встретилась с подругами в баре и напилась. После этого певица поехала на работу. Уже через несколько минут откровения исчезли из профиля. Возможно, видео удалили агенты, которые следят за репутацией ведущей.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова решила провести отпуск в Сочи, где сейчас отдыхают многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. Полёты за рубеж из РФ приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Ведущая проекта «Дом-2» решила поддержать звёздный тренд на купание в «молодильном чане». Ранее в нём купался популярный певец Сергей Лазарев.