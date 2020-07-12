«Отдыхаю душой и телом»: Бузова показала купание в «молодильном чане»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова решила провести отпуск в Сочи, где сейчас отдыхают многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. Полёты за рубеж из РФ приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.
Ведущая проекта «Дом-2» решила поддержать звёздный тренд на купание в «молодильном чане». Ранее в нём купался популярный певец Сергей Лазарев.
Отдыхаю душой и телом, — похвасталась Бузова.
Многие подписчики похвалили стройную фигуру светской львицы. Однако нашли и те, кто предположил, что певица злоупотребляет фотошопом.
На пост отреагировал Стас Костюшкин, выложив в Сеть похожий снимок в свой аккаунт.
Сейчас все артисты варятся в одном котле, — пошутил музыкант.
Отечественные курорты освоили многие знаменитости РФ. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Однако певице Жасмин удалось улететь в Израиль, где живут её родственники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась с подписчиками фотографией со своего летнего отдыха. На снимке она запечатлена хоть и в закрытом, но ярком купальнике.
Знаменитость сфотографирована в шезлонге у бассейна, который расположен на крыше отеля X-Clinic в Курортном районе Санкт-Петербурга. Оттуда открывается панорамный и живописный вид на берег Финского залива.
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