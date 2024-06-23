Погребняк показала округлившийся живот спустя месяц после помолвки Погребняк объявила о четвертой беременности спустя месяц после помолвки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Погребняк

Модель и блогер Мария Погребняк сообщила в Telegram-канале, что ждет ребенка. Она опубликовала ролик, где продемонстрировала округлившийся живот. Модель добавила, что он растет с каждым днем, а утренние недомогания напоминают ей о драгоценном создании внутри. Эта беременность стала для Погребняк четвертой.

Словами не описать то счастье и восторг, которые переполняют меня. Я испытываю волнующие ощущения, наблюдая за тем, как мой животик растет с каждым днем. Утренние недомогания и причуды беременности стали маленькими радостями, они напоминают мне о драгоценном создании, которое растет внутри меня и наполняет всё пространство вокруг любовью, — написала блогер.

Месяцем ранее модель объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Головинским. В сентябре 2023 года она развелась с футболистом Павлом Погребняком, от которого родила четверых детей.

Ранее Погребняк на мероприятии в честь празднования 30-го дня рождения телеканала ТВ-3 раскритиковала артиста Николая Баскова за его оскорбления в адрес телеведущей Ольги Бузовой, назвав его обиженным ребенком. По ее словам, певцу надо было урегулировать конфликт.