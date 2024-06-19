Погребняк назвала оскорбившего Бузову Баскова обиженным ребенком Блогер Погребняк назвала Баскова обиженным ребенок после его конфликта с Бузовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Погребняк

Блогер Мария Погребняк на мероприятии в честь празднования 30-го дня рождения телеканала ТВ-3 раскритиковала артиста Николая Баскова за его оскорбления в адрес телеведущей Ольги Бузовой, назвав его обиженным ребенком, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, певцу надо было урегулировать конфликт.

Николай, надо было просто отправить цветы с извинениями и урегулировать конфликт. Ну вы же настоящий мужчина. Пример для подражания у молодежи. На вас смотрят подростки с экранов телевизоров. Ну как можно оскорблять женщину. А потом себя вести как обиженный ребенок, — подчеркнула Погребняк.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин рассказал, что к конфликтным ситуациям в шоу-бизнесе нужно относиться с юмором. Таким образом он прокомментировал публичную перепалку между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым. При этом исполнитель признался в хорошем отношении к обоим коллегам по цеху.

Конфликт между Бузовой и Басковым произошел на премии канала МУЗ-ТВ. Звезда пришла на мероприятие в платье императрицы и парике. Народный артист, ссылаясь на недавний скандал, который случился из-за «полуголого» костюма певицы, сказал, что впервые увидел ее одетой полностью. В ответ Бузова заявила, что порой, несмотря на наличие микрофона, ведущему лучше молчать.