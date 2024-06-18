«Никому не рассказывайте»: Анкудинова призналась в самом безумном поступке Певица Анкудинова рассказала о травме при езде на самокате

Фото: NEWS.ru

Диана Анкудинова

Исполнительница Диана Анкудинова на премьере фильма «Тур с Иванушками» рассказала NEWS.ru о своей неудачной поездке на самокате. Певица назвала этот поступок безбашенным, потому что при катании она «жестко убилась».

Слушайте, наверное, этого говорить нельзя, меня мама моя прибьет. Но буквально два дня назад я покаталась на самокате и жестко убилась. Я сейчас в полубинтах, никому не говорите, ладно? Потому что я же артист, я же железная. Но это был, наверное, безбашенный поступок, потому что как я могла так поступить в 21 год? — отметила Анкудинова.

Артистка также ответила на вопрос, случались ли с ней инциденты, которые помешали выступить на сцене. Исполнительница вспомнила, как однажды самолет, на котором она должна была лететь в Самару на важный концерт, улетел без нее.

У меня была ситуация не на сцене, но в связи с перелетом. Я должна была полететь на концерт, очень важный концерт в Самару, но накануне, буквально за час, случилось что-то непонятное и самолет улетел без нас. То есть он улетел раньше своего времени. А мы такие в аэропорту стоим и ничего сделать не могли, — призналась певица.

Ранее Анкудинова сообщила, что кумирами ее детства являются певцы Дима Билан и Сергей Лазарев. Согласно предположению артистки, многим девочкам нравятся перечисленные ею артисты.