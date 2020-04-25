«Пограничное состояние»: друг Бабкиной призвал молиться за неё

https://static.news.ru/photo/77180122-86f8-11ea-8d36-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Медики продолжают бороться за здоровье советской и российской певицы Надежды Бабкиной. Исполнительница проходит курс противовирусной терапии, рассказал её друг. По его словам, звезда эстрады находится в «пограничном состоянии», медики ждут, как быстро организм восстановиться после болезни.

В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону. Поэтому Бабкина находится под пристальным контролем врачей. Остается молиться, — цитирует собеседника журнал «СтарХит».

Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители артистки заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бабкина после отключения от аппарата ИВЛ позвонила своему сыну Денису и концертному директору Сергею Гороху. Певица впервые после госпитализации смогла выйти на связь и лично рассказать о своём состоянии.