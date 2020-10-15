«Подышать родным воздухом»: стильно одетая Лобода прогулялась по Киеву

https://static.news.ru/photo/17c4806a-0f15-11eb-9edf-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: lobodaofficial/instagram.com

37-летняя украинская певица Светлана Лобода приехала в родной Киев и решила прогуляться по городу.

Артистка показала поклонникам свой стильный наряд: женщина выбрала для прогулки джинсы клёш и стильную кожаную куртку.

За три дня до дня рождения захотелось подышать родным киевским воздухом, побродить по улочкам, подвести итоги и подготовиться к новому прыжку, — написала Лобода.

Поклонникам очень понравился её образ. Подписчики отмечали, что артистка классно выглядит, а также положительно оценили её фигуру.

Какая вы худышка, вы не кушаете совсем, — написал один из подписчиков.

NEWS.ru писал, что певица впервые показала младшую дочь Тильду. Ранее светская львица тщательно скрывала лицо малышки. Примечательно, что артистка так и не рассказала, кто является отцом ребёнка. По слухам, певица находится в отношениях с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Ранее Лобода показала поклонникам свою маму и сестру. Фанаты артистки отметили, что её мать выглядит шикарно для своих лет.