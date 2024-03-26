«Почему вы народ оскорбляете?»: Пригожин обратился к уехавшим из РФ звездам Пригожин посоветовал сбежавших звездам научиться признавать ошибки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Некоторые из уехавших из России звезд поддерживали действующую власть, однако в какой-то момент они приняли решение «хлопнуть дверью» и начать оскорблять народ, заявил продюсер Иосиф Пригожин на пресс-конференции в РИА Новости перед юбилеем. В связи с этим он обратился к артистам, поинтересовавшись, зачем они объединяют «в своих недовольствах» россиян, которые более последовательны в решениях, передает корреспондент NEWS.ru.

Признайтесь, что вы совершили ошибку, а не общество. Вы людям сказали, что Путин хороший президент, а сегодня вы от него отвернулись. Вам что-то не понравилось, вы считаете, что что-то не так. Почему вы весь народ оскорбляете? Почему вы весь народ объединяете в своих каких-то недовольствах. Получается, народ оказался более последовательным в своих решениях, действиях. Здесь есть люди, у которых разные политические взгляды, — высказал мнение Пригожин.

Продюсер напомнил, что перед угрозой народ должен быть единым и неделимым. Вместе с тем он отметил, что всегда выступал против конфликтов, и призвал к миру и дружбе.

Я не призываю никого к войне и никогда не призывал. Я за то, чтобы мы нашли общий язык и как можно скорее сели за стол переговоров, — добавил Пригожин.

Ранее продюсер признался, что шокирован молчанием певицы Аллы Пугачевой насчет теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он напомнил, что Примадонна должна подавать пример и быть образцом.