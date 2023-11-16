«Побоялся посмотреть мне в глаза»: Боня обвинила Киркорова в трусости Боня сообщила, что Киркоров отказывается встречаться с ней на съемках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Блогер и модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) упрекнула в трусости певца Филиппа Киркорова, который не захотел пересекаться с ней на одной съемочной площадке. По ее мнению, исполнитель до сих пор помнит об их ссоре год назад, которая разразилась из-за того, что он назвал уродиной узбекскую певицу Наргиз Закирову, а Боня заступилась за нее. Блогер заявила, что певец оскорбил ее в Сети, и предложила ему высказать свое недовольство лично.

Вчера у меня была съемка, на той же площадке снимался Филипп Киркоров. И он настолько побоялся посмотреть мне в глаза, что попросил, чтобы мы не пересекались... Все мы помним скандал, когда он меня оскорблял. Это что, это трусость? Если ты оскорбил человека за глаза, будь добр, повтори это в глаза. Но для этого, конечно, должен быть сильным дух. Но, видимо, не у всех он есть, — отметила Боня.

В 2022 году Киркоров прошелся по внешности финалистки шоу «Голос» Наргиз Закировой, после того как покинувшая Россию узбекская певица нелестно высказалась в его адрес. Артист не сдержал эмоций на концерте 1 ноября в Ташкенте, где выступал перед полным залом во дворце «Дружбы народов», и вспомнил, как Наргиз нецензурно высказалась в его адрес. «Понаехали...» — сказала артистка, которой на 50 лет запрещен въезд в Россию, увидев на улице в Ташкенте афишу с Киркоровым. Киркоров отметил, что «тот, кто не умеет любить, никогда не споет о любви», и пожалел Наргиз.

Также сообщалось, что Киркорову в начале 1990-х годов пришлось защищаться от рэкетиров, вымогавших у него деньги. Как рассказал артист, для этого он поговорил с бандитами на их языке. Музыкант уточнил, что инцидент произошел в начале его карьеры. Перед выступлением в «Лужниках» к нему в гримерку ворвались несколько человек в малиновых пиджаках и заявили, что теперь он будет платить им дань. Киркоров, которому тогда было около 20 лет, не растерялся и дал рэкетирам дерзкий ответ.