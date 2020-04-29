Победительница «Голос.Дети» Казаченко прокомментировала слухи о подтасовках

https://static.news.ru/photo/9755acf2-8a0c-11ea-adf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1tv.ru

Олеся Казаченко, ставшая победительницей суперфинала очередного сезона «Голос. Дети», прокомментировала слухи о том, что её родственники купили ей первое место в шоу.

Девочка сказала, что она из обычной семьи. Её родители не смогли бы себе позволить подкупить жюри этого конкурса.

Папа занимается установкой натяжных потолков, работает с утра до вечера. Мама сидит с младшей сестрёнкой дома. Им приходится лишний раз в чем-то себе отказывать, чтобы меня отвести на какое-нибудь занятие, — рассказала Казаченко.

По её словам, на «Голосе» никогда не было никаких разговоров про деньги. Она считает, что слухи распускают завистники.

Кроме того, начинающая певица добавила, что смотрела прошлый сезон и знает про скандал с Микеллой Абрамовой. Но их нельзя сравнивать, так как они из абсолютно разных семей, передаёт StarНit.

Как ранее писал NEWS.ru, мама Софьи Тумановой, занявшей второе место в шоу «Голос. Дети», объяснила, почему её дочь выступала онлайн. Юная артистка приболела, накануне у неё поднялась температура, поэтому семья девочки приняла такое решение.