Победитель шоу «Маска» скрывался под маской Льва

Финал шоу «Маска» на НТВ стал неожиданным для жюри и телезрителей. Победителем первого сезона
Участники проекта, переодетые в костюмы, выступали в течение двух месяцев. Задачей жюри было угадать, кто в каком образе скрывается из певцов.
До финала со Львом дошли Попугай — Анна Плетнёва, экс-солистка группы «Винтаж», Олень — Лариса Долина, Волк — Карина Кокс, экс-участница группы «Сливки».
И Долину, и Кокс жюри узнали под масками, а вот Лев до последнего момента оставался загадкой: мнения судей разделились между Цоем и Никитой Пресняковым. В итоге загадка финального выступления была разрешена.
Цой признался, что до конца не был уверен в победе.
НТВ — мой счастливый канал, когда-то я уже выигрывал здесь, в проекте «Хочу к Меладзе». Я безумно счастлив! — с восторгом отозвался о шоу победитель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что нарушившие договор участники шоу «Маска» должны будут выплатить миллионные штрафы. Об этом заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.
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