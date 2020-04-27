Победитель шоу «Маска» скрывался под маской Льва

https://static.news.ru/photo/0441af6a-880e-11ea-86dc-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Цой (в центре) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Финал шоу «Маска» на НТВ стал неожиданным для жюри и телезрителей. Победителем первого сезона стал Лев, под маской которого оказался певец Анатолий Цой.

Участники проекта, переодетые в костюмы, выступали в течение двух месяцев. Задачей жюри было угадать, кто в каком образе скрывается из певцов.

До финала со Львом дошли Попугай — Анна Плетнёва, экс-солистка группы «Винтаж», Олень — Лариса Долина, Волк — Карина Кокс, экс-участница группы «Сливки».

И Долину, и Кокс жюри узнали под масками, а вот Лев до последнего момента оставался загадкой: мнения судей разделились между Цоем и Никитой Пресняковым. В итоге загадка финального выступления была разрешена.

Цой признался, что до конца не был уверен в победе.

НТВ — мой счастливый канал, когда-то я уже выигрывал здесь, в проекте «Хочу к Меладзе». Я безумно счастлив! — с восторгом отозвался о шоу победитель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нарушившие договор участники шоу «Маска» должны будут выплатить миллионные штрафы. Об этом заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.