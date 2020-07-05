Певица Жасмин смогла уехать в Израиль

https://static.news.ru/photo/0e4cc256-be87-11ea-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Жасмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Жасмин рассказала о своей заграничной поездке. Артистке удалось добраться до Израиля вместе с детьми Маргаритой и Мироном.

Звезда остановилась у своей бабушки Сони, говорится в её Instagram.

И дети устали от однообразия за время самоизоляции, и мне давно хотелось сменить обстановку, и вообще все очень соскучились по морю, ведь я родилась на берегу Каспия, а детки унаследовали мою безграничную любовь к воде, — рассказала она.

Жасмин отметила, что бабушка была очень рада увидеть своих внуков. Однако семья не только отдыхает на берегу моря, но и знакомится с культурой страны. Так, они побывали в национальном парке «Кейсария» — старом центре одноимённого города, который был административным центром Римской прокуратуры в Иудее и базой римских легионов.

К сожалению, большая часть его ушла под воду много веков тому назад, но что осталось — завораживает, — поделилась артистка.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. По его словам, число новых случаев заражения достигло рекордных значений.

В настоящий момент власти приняли решение о введении мер в государственных структурах. Как минимум 30% госслужащих перейдут на дистанционную работу, а учебные заведения будут принимать экзамены онлайн. Кроме того, теперь в стране запретят многолюдные собрания.