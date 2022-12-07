Певица Штурм раскрыла гонорары советских эстрадных артистов Певица Штурм: советские артисты были богаты благодаря многочисленным выступлениям

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм

Советские эстрадные артисты зарабатывали большие суммы за счет многочисленных выступлений, рассказала «Слову и Делу» певица Наталья Штурм, комментируя заявление Лаймы Вайкуле о том, что она «содержала СССР». Она вспомнила слова Иосифа Кобзона о том, что в день он мог дать семь-восемь концертов, при этом в праздники это число было еще выше. При этом плата за выступления у артистов была разной. Так, например, гонорар Эдиты Пьехи составлял 19 рублей, Людмилы Зыкиной — 300 рублей.

Справедливости ради, артисты в СССР были богаты. Брали количеством концертов. Сам Кобзон рассказывал, что концертов за день могло быть семь-восемь, в праздники — больше. Самая высокая ставка была у народницы Людмилы Зыкиной — 300 рублей за концерт <...> Эдита Пьеха получала 19 рублей за концерт, — пояснила Штурм.

Певица рассказала, что за выпуск грампластинок советские артисты получали небольшие гонорары — в то время они считались скорее способом рекламы, а не источником заработка. Так, певица Анне Вески получила за один из своих альбомов 78 рублей, тогда как средняя зарплата служащего в Советском союзе составляла 130 рублей. Артистка уточнила, что низкие доходы от продажи пластинок компенсировались концертной деятельностью.

Лайма Вайкуле ранее заявила, что это она и Алла Пугачева якобы «содержали» Советский Союз, выпуская свои песни, а отдавшая себя народу Пугачева взамен получила «плевок» от «маленькой злой глупой массы». Так артистка отреагировала на приходящие ей в соцсетях комментарии о том, что ее «создала Россия» и она на этом заработала денег. Она предложила комментаторам подсчитать, сколько денег на ней заработало государство.