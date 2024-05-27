Певица Нюша подала заявление на развод В Мировой суд в Москве поступило заявление о разводе певицы Нюши

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нюша

Исковое заявление о расторжении брака между певицей Нюшей и ее супругом Игорем Сивовым поступило в 154-й мировой судебный участок Хорошевского района города Москвы, сообщила РИА Новости пресс-служба суда. Дата слушаний по делу пока не назначена.

Зарегистрировано заявление о расторжении брака между супругами, имеющими детей. Истец: Шурочкина Нюша Владимировна, ответчик: Сивов Игорь Вениаминович, — подтвердили в суде.

Нюша и ее муж были женаты семь лет. Пара воспитывает двоих детей: в ноябре 2018-го певица родила дочь Серафиму-Симбу, а в декабре 2021 года — сына Саффрона. Однако в первые дни мая певица Нюша рассказала, что разводится с Сивовым. Зла друг на друга они не держат, подчеркнула она, и остаются в дружеских отношениях.

Ранее Telegram-канал «Только никому» информировал, что мужа певицы заметили на публике с незнакомой девушкой, которая целует его в щеку. Тогда же поклонники артистки обратили внимание, что она перестала публиковать совместные фото с Сивовым и перестала надевать обручальное кольцо.

Также в 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто из супругов завел роман на стороне. Поклонники сразу же заподозрили в супружеской неверности Сивова, поскольку в 2021 году Нюша была беременна вторым ребенком.