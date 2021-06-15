Певица МакSим попала в больницу с поражёнными лёгкими

https://static.news.ru/photo/297df6a0-ce6a-11eb-bc97-96000091f725_660.jpg МакSим Фото: maksimartist/instagram.com

Российскую певицу МакSим (Марина Абросимова) госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких. На своей странице в Instagram она призналась, что выступала с высокой температурой. Но анализ на COVID-19 оказался отрицательным. По словам звезды, ей стало плохо 11 июня, после чего МакSим попала в больницу.

Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест на [COVID-19], результат которого был снова отрицательный <...>. На данный момент поражение лёгких от 40%, подтверждённого теста на ковид у меня нет, врачи говорят, пневмония, — отметила Абросимова.

МакSим добавила, что выступление 19 июня пришлось отменить. Фанаты в комментариях под постом пожелали её здоровья, заявив, что «билеты — это такая мелочь».

Исполнительница не так давно вернулась к творчеству. 1 февраля 2020-го стало известно, что она временно остановила музыкальную карьеру. По словам представителя певицы, это было связано с проблемами со здоровьем. Артистка травмировалась в ДТП в 2019-м, после чего долго восстанавливалась.

Ранее сообщалось, что российский рэпер Face (Иван Дрёмин) признался, что в детстве мечтал стать священником или уйти в монастырь. Об этом он рассказал в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Интервью опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона».

Для съёмки музыкант специально прилетел в Киев. Он отметил, что после развода мать стала часто посещать церковь и брала с собой сыновей. Дрёмину понравились службы, хотя он был слишком маленьким, чтобы что-то осознавать.