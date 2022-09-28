Певец Трофимов рассказал о вкладе Бориса Моисеева в российскую культуру

Фото: Сергей Трофимов/vk.com/sergey_trofimov

Сергей Трофимов

Певец Борис Моисеев внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, заявил в комментарии «Народным Новостям» заслуженный артист России Сергей Трофимов. По его словам, Моисеев открыл новую главу в истории российской эстрадной музыки. Трофимов при этом уточнил, что не был знаком с исполнителем.

Мы с ним не были знакомы. Но это была страница в отечественной эстраде. Он внес большую лепту в развитие культуры. Мы все одна ойкумена, все кто выступает на сцене — это один круг, — заявил он.

Певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

Позже стало известно, что причиной смерти певца стал третий по счету инсульт. Сообщалось, что Моисеев умер «брошенный всеми», он вел затворнический образ жизни, за ним ухаживала няня. Окна в его квартире в Москве почти все время были задернуты шторами.

Известно, что в 2010 году Моисеев пережил инсульт. В результате у артиста оказалась парализована левая часть тела. Восстановиться после инсульта исполнителю не удалось — у него перестали функционировать левая рука и верхняя губа. Несмотря на то что врачи запретили певцу курить, он так и не смог отказаться от табака.