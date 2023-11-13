Певец Митя Фомин оценил карьеру Клавы Коки Митя Фомин: Клава Кока снимается во всех проектах, за ней интересно наблюдать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока

Исполнительница и автор песен Клава Кока успешна, за ней интересно наблюдать, заявил NEWS.ru певец Митя Фомин на премии Voice. Он отметил, что вокалистка добилась значительной популярности и сейчас ее можно увидеть во многих проектах на ТВ, кроме того, Кока является обаятельной и сексуальной девушкой.

Клава прекрасна. Она успешна, она во всех проектах. За ней интересно наблюдать, она обаятельна и сексуальна. Она с прекрасным чувством юмора, — оценил коллегу Фомин.

Экс-солист группы Hi-Fi подчеркнул, что шоу-бизнес тем и хорош — для каждого зрителя найдется свой артист. По мнению Фомина, не стоит вешать ярлыки на каждого, кто «нам вдруг не нравится». Не нужно зацикливаться на плохом, можно просто прийти к тому, что вам по душе.

Мы не имеем права награждать людей ярлыками, потому что они нам вдруг не нравятся или что-то не то сделали. Если кто-то не нравится, проходите мимо, это не ваше дело. Не нужно это обсуждать. Не ваше? Супер, идите и придите к тому, что ваше, — добавил певец.

Ранее Митя Фомин заявил, что Люся Чеботина является фантастическим вокалистом и неподражаемой красоты девушкой. По его словам, исполнительница имеет все шансы, чтобы стать суперзвездой, и она уже на пути к этому.