Фомин рассказал, сможет ли Люся Чеботина стать суперзвездой Фомин: у Чеботиной есть все данные для того, чтобы стать суперзвездой

Фото: NEWS.ru

Люся Чеботина является фантастическим вокалистом и неподражаемой красоты девушкой, рассказал NEWS.ru певец Митя Фомин на премии Voice. По его словам, исполнительница имеет все шансы, чтобы стать суперзвездой. Она уже на пути к этому, добавил артист.

Она прекрасна, она совершенно замечательна. Люся — фантастический вокалист и совершенно неподражаемой красоты девушка. У нее есть все данные для того, чтобы стать суперзвездой, и она на пути к этому. Я ей желаю, чтобы с ней это обязательно случилось, — отметил Фомин.

Вместе с тем артист отметил, что успех — это «непрограммируемая стезя». Все проверяется временем, добавил он. Особенно если речь идет о великих исполнителях и музыкантах.

Ранее Люся Чеботина презентовала свой новый альбом «Первая леди» и клип на песню «Псевдомодель». Мероприятие прошло в формате перформанса с благотворительным аукционом, участие в котором приняли многие именитые звезды, в том числе Филипп Киркоров, Анита Цой, Игорь Крутой и Александра Трусова. На аукционе были проданы восемь картин, каждая из которых была тематически связана с песнями из нового альбома Люси. Одну из них под названием «Примадонна» Киркоров купил за 700 тысяч рублей.