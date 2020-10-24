Первая жена Лещенко рассказала, как заглушала алкоголем развод с мужем

https://static.news.ru/photo/06fd736a-1684-11eb-92ea-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Первая жена Льва Лещенко Алла Абдалова призналась в любви к бывшему мужу спустя 40 лет жизни порознь. Причиной расставания супругов стало увлечение певца другой женщиной во время поездки в Сочи.

На отдыхе купались, вместе ходили в кафе. Мне просто сказали, что он там познакомился, — поведала Абдалова в программе «Секрет на миллион» на НТВ .

Женщина крайне тяжело переживала расставание с певцом. Хотя само решение далось ей очень легко, возможно, по причине того, что на тот момент она толком не осознавала происходящее. К тому же заглушить чувства Абдаловой помог алкоголь, которого она накупила после официального расторжения брака. Три бутылки водки уже бывшая жена певца купила в ближайшем магазине.

Не раздеваясь, села. Открыла, взяла бокал, налила, выпила. Ничего не берёт. Бутылку выпила, поставила её вниз. За вторую принялась — ничего не берёт. Никуда не выходила, на звонки не отвечала. Допила все бутылки, — рассказала экс-жена Лещенко.

Сам певец нашёл новое счастье в браке с Ириной Лещенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советский и российский певец Лев Лещенко, переболевший весной коронавирусом, мог бы покончить жизнь самоубийством, если бы узнал, что заразил десятки своих коллег. Об этом в эфире шоу «Алёна, блин!» рассказал композитор Игорь Крутой.