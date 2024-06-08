Пелагея устроила скандал на ПМЭФ из-за таблички с именем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пелагея

Российская певица Пелагея устроила скандал перед выступлением на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент NEWS.ru. Артистке не понравилась табличка, где она была подписана как «Полина Телегина». За это звезда отчитала организаторов и потребовала заменить указатель на «Пелагею Ханову».

Я не Полина, и не Телегина! Я — Пелагея, — возмутилась исполнительница.

Фамилию Телегин носит бывший муж Пелагеи. Ханова — девичья фамилия звезды.

Во время общения с прессой один из журналистов также назвал певицу Полиной. Пелагея «отчитала» корреспондента, отметив, что она «не Полина».

Я не Полина, что же это такое, — добавила певица.

Ранее Пелагея рассказала, что экс-супруг хоккеист Иван Телегин запретил их дочери Таисии выезжать за границу. По ее словам, ребенок готовился вылететь с бабушкой на каникулы в Турцию 26 мая, однако их не пустили в самолет. В итоге девочка расплакалась прямо в аэропорту.

Пелагея отметила, что путевку семилетней Таисии подарила бабушка по случаю окончания первого класса в школе, поэтому девочка «считала дни, собирала панамки», чтобы отправиться на долгожданных отдых на море. Однако офицер таможенной службы в Шереметьево сообщил, что ей запрещен выезд из страны. При этом певица рассказала, что экс-супруг уже год не встречается с дочерью, но сделал ей такой «подарок».